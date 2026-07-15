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Une délégation d'entrepreneurs japonais attendue à Lomé

Une délégation d'entreprises japonaises, actives dans l'agro-industrie, la logistique, les infrastructures et la tech, séjournera à Lomé du 19 au 22 juillet pour explorer des opportunités d'investissement et nouer des partenariats avec le secteur privé.

Logistique, infrastructures et tech au coeur des discussions © republicoftogo.com

Une délégation d'entreprises japonaises, actives dans l'agro-industrie, la logistique, les infrastructures et la tech, séjournera à Lomé du 19 au 22 juillet pour explorer des opportunités d'investissement et nouer des partenariats avec le secteur privé.

La liste des participants n'a pas été communiquée à ce stade.

Cette mission de prospection économique vise à renforcer le business bilatéral. 

Des rencontres sont coordonnées par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo.

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