Une nouvelle loi pour améliorer la gouvernance de l’OTR

Le conseil des ministres, réuni ce jeudi, a adopté un projet de loi visant à faire évoluer le mandat de l’Office togolais des recettes (OTR), institution issue de la fusion entre la douane et l’administration fiscale.

Cette réforme s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par le gouvernement pour moderniser et rendre plus efficace la gestion des recettes publiques.

Depuis plusieurs années, le Togo mène d’importantes réformes dans le domaine fiscal et douanier afin d’améliorer la transparence et l’efficacité des processus de collecte des recettes.

Avec l’adoption de ce projet de loi, le gouvernement ambitionne de doter le pays d’un Office plus moderne, efficace et transparent. L’objectif est de permettre à l’OTR de mieux répondre aux défis actuels des administrations fiscales et douanières, notamment dans un contexte où la mobilisation des ressources internes est essentielle pour le développement économique du pays.

En intégrant les meilleures pratiques internationales, cette réforme devrait renforcer la capacité de l’OTR à optimiser la collecte des recettes publiques tout en facilitant les procédures pour les contribuables et les opérateurs économiques.

Le projet adopté jeudi vient consolider les réformes engagées ces dernières années pour renforcer l’efficacité du système fiscal, améliorer la gestion des finances publiques, et accroître la confiance des citoyens et des investisseurs dans le cadre économique du pays.