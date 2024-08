Une plateforme dédiée aux jeunes entrepreneurs

La 12ème édition de la Foire Adjafi a été officiellement lancée lundi à Lomé, marquant le coup d’envoi d’un événement majeur qui se déroulera jusqu’au 8 septembre prochain.

Véritable vitrine de l’économie togolaise, cet événement se consacre à l’échange et à la promotion des activités économiques, tout en étant un lieu privilégié pour la présentation des innovations et l’intégration des jeunes dans le tissu économique du pays.

« C'est le plus grand rendez-vous annuel des très petites et petites entreprises et nous saluons vivement cette initiative qui propulse les savoir-faire des jeunes », a déclaré Koffi Vinyo Mensah, représentant du ministre du Commerce, lors de l’ouverture officielle.

Avec pour thème « La ZLECAF pour stimuler la commercialisation de nos produits transformés et pérenniser les acquis », cette édition met l’accent sur les opportunités offertes par la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine pour les entrepreneurs togolais.

Lancée en 2012, la Foire Adjafi s’est imposée comme une plateforme sous-régionale incontournable pour la promotion, l’information et le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs. « Il ne faut pas attendre que ce soit parfait avant de commencer quelque chose de bien.

Cette année, la Foire propose un programme varié, incluant des expositions, des formations, et des séances de réseautage, destinées à renforcer les compétences des participants et à favoriser les échanges d’expériences. La participation est impressionnante avec 211 exposants, dont une forte représentation des jeunes, qui détiennent 80 % des stands.

La diversité des secteurs représentés est également remarquable : 20 % des entreprises présentes sont issues de l’artisanat, 32 % de la distribution, 9 % du secteur cosmétique, 13 % des services, 1 % des énergies renouvelables, et 6 % de la restauration. De plus, cette édition accueille des exposants étrangers venus de la sous-région, renforçant ainsi le rôle de la Foire Adjafi dans le développement économique du Togo.

Au fil des années, la Foire Adjafi s’est affirmée comme un moteur de croissance pour l’économie togolaise, en offrant aux jeunes entrepreneurs une plateforme pour se faire connaître, nouer des partenariats, et accéder à de nouveaux marchés.

Cette 12ème édition, placée sous le signe de l’innovation et de l’intégration régionale, promet de poursuivre sur cette lancée, en stimulant la commercialisation des produits transformés et en pérennisant les acquis des éditions