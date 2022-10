Une solution pérenne de financement pour les entreprises

La problématique de l’accès des PME/PMI au financement bancaire reste une préoccupation majeure.

Plusieurs dispositifs en faveur du secteur formel comme informel - très important au Togo - ont été mis en place par le gouvernement pour répondre aux attentes du secteur privé.

Dans la recherche permanente de solutions au financement de l’économie de la sous-région, une loi uniforme sur l’affacturage a été prise au niveau communautaire pour promouvoir et sécuriser l’activité d’affacturage comme un instrument utile en matière de soutien aux PME/PMI.

L’affacturage est un moyen de financement permettant d’obtenir rapidement une avance de trésorerie par la cession de factures en attente de règlement, ce que l’on définit par "créances clients".

L’affacturage offre également un service de gestion des encaissements : relance et recouvrement de créances non réglées.

C’est enfin une garantie contre les impayés, appelée "assurance-crédit", qui intervient en cas de défaut de paiement d’un client.

L’affacturage constitue une solution pérenne de financement à court et moyen termes en rendant plus liquide la trésorerie des entreprises. Il a un impact positif sur le crédit à l’économie et sur la situation financière des entreprises. En définitive, il permet à l'entreprise d'optimiser sa gestion administrative, de sécuriser sa gestion financière’, a déclaré mardi le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, lors de l’adoption par les députés de la loi relative à l’affacturage.

Ce dispositif vient à point nommé car l’activité reste encore très modeste au Togo du fait de l’absence de législation et de sécurisation de cette activité.

Un opérateur s’est implanté à Lomé récemment. Il s’agit d’African Lease Togo qui en a fait une de ses activités principales.

Sani Yaya a demandé aux établissements de crédit de se lancer dans cette activité de manière à accroitre leur activité de financement de l’économie.