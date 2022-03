Le ministre du Commerce, Kodjo Adedze, a présidé mercredi la première réunion de l’année du comité technique du cadre de concertation Etat-secteur privé.

'Le Togo a réalisé des performances remarquables ces dernières années en termes de réformes sectorielles et structurelles. Notre pays se transforme au vu et au su de tous. Les indicateurs de pauvreté reculent et le pays se révèle de plus en plus comme une terre d’opportunités pour les investisseurs’, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a engagé d’importantes réformes destinées à améliorer le climat des affaires.

On peut citer la loi relative aux marchés publics, le cadre légal concernant les PPP ( partenariats public-privé).

Un dispositif qui permettra de faciliter et d’accroitre l’investissement privé en optimisant la dépense publique pour développer les infrastructures dans les secteurs stratégiques de l’économie.

En dépit des difficultés liées depuis 2 ans à la crise sanitaire, le Togo a pu maintenir une trajectoire de croissance satisfaisante, ressortant à 5,3% en 2021, contre 1,8% en 2020.

‘Ces performances confirment la qualité des politiques et réformes économiques menées par le Togo’, a souligné le ministre.