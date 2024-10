Une vision stratégique

À l’occasion de la 10e édition du Rebranding Africa Forum (RAF 2024), tenue à Bruxelles du 17 au 19 octobre, le Togolais Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), a été honoré du prestigieux « Milestone Achievement Award ».

Cette distinction récompense son engagement et son rôle central dans les réformes du Marché Régional Financier de l’UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine) au cours des deux dernières décennies, ainsi que son leadership à la tête de la BRVM, qu'il a contribué à transformer de manière significative.

Sous la direction M. Amenounve, la BRVM s’est imposée comme une institution financière de premier plan en Afrique de l’Ouest.

Sa vision stratégique a permis d'améliorer la performance de la bourse, de moderniser ses infrastructures et d'élargir l'accès aux marchés financiers pour un plus grand nombre d'investisseurs, tant au niveau régional qu'international.

En tant que bourse commune aux huit pays membres de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, et Togo), la BRVM joue un rôle clé dans le financement des économies de la sous-région en offrant une plateforme de négociation d’actions et d’obligations.

Depuis sa prise de fonctions en 2012, Edoh Kossi Amenounve a initié et mis en œuvre des réformes structurelles destinées à accroître la liquidité et l’attractivité du marché.

Ces réformes incluent l'introduction de nouveaux produits financiers, tels que les fonds cotés en bourse (ETF) et les obligations vertes, qui ont permis d'attirer davantage d'investissements tout en renforçant le rôle de la BRVM dans le développement durable.

La BRVM est devenue l’une des bourses les plus dynamiques et performantes d'Afrique, jouissant d'une croissance constante en termes de capitalisation boursière et de volume d’échanges. Cette transformation a non seulement permis de dynamiser les économies de l’UEMOA, mais a aussi renforcé l'intégration régionale et l'inclusion financière au sein de la zone.

Le Milestone Achievement Award vient souligner l'impact durable du travail de M. Amenounve, non seulement au sein de l’UEMOA, mais aussi dans l’ensemble de la sphère financière africaine, où il est reconnu comme l’un des principaux promoteurs du développement des marchés de capitaux.

Créée en 1998, la BRVM est une bourse électronique intégrée qui permet la négociation de valeurs mobilières dans les huit pays membres de l'UEMOA. La bourse est régie par un cadre réglementaire commun et dispose de règles de fonctionnement harmonisées.

La BRVM est unique en son genre, étant l'une des rares bourses au monde à servir plusieurs pays avec une plateforme centralisée. Elle est appuyée par un Dépôt Central/Banque de Règlement (DC/BR) qui assure le règlement-livraison des titres.

Le marché boursier de la BRVM est composé de deux compartiments : le marché des actions et celui des obligations.

Ces dernières années, elle a pris des mesures pour encourager l’entrée en bourse de nouvelles entreprises, diversifier les produits financiers disponibles et renforcer la confiance des investisseurs.

La BRVM s’efforce également d’être un moteur de la transition écologique en favorisant le financement des projets verts et durables.