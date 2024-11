Vers un meilleur accès au financement pour les PME togolaises

La 5e édition du Salon International des Banques et des Entreprises (SIBE) se tiendra du 6 au 9 novembre au Centre togolais des expositions et foires de Lomé (CETEF-Togo2000).

Placé sous le thème "Rôle et impact des PME dans l'économie des pays de l'UEMOA", cet événement a pour objectif de sensibiliser et d’accompagner les chefs d’entreprise et porteurs de projets dans l’optimisation de leurs démarches de financement auprès des banques et institutions financières.

Au Togo, les banques et institutions financières peinent à répondre de manière adéquate aux besoins croissants en capital pour soutenir la croissance des PME.

De nombreuses sociétés expriment leur frustration face à la réticence des banques à s’engager pleinement dans le financement des initiatives entrepreneuriales.

L’accès aux ressources financières est en effet conditionné par des critères stricts tels que la solvabilité, les garanties et la gestion financière, des exigences auxquelles bon nombre de PME peinent à se conformer. Cette situation limite leur capacité à obtenir des financements nécessaires pour assurer leur croissance et leur développement.

Dans ce contexte, le SIBE se positionne comme une réponse concrète pour surmonter ces obstacles.