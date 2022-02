Vers une agriculture naturelle

Le Togo espère limiter l’utilisation d’intrants chimiques d’ici 2030.

Des techniques innovantes existent.

L’imagerie satellite par exemple, permet d’analyser les besoins réels des sols et d’adapter les traitements au strict nécessaire. Avec ces outils de précision, les agriculteurs adaptent le traitement aux plus justes besoins des cultures de céréales et limitent ainsi l’utilisation d’engrais de synthèse.

Les intrants tels que les engrais, semences ou produits phytosanitaires (pour parler des pesticides), pour ne citer qu’eux, visent à un meilleur rendement des exploitations agricoles.

Ces produits ne sont pas naturels et ne sont pas déjà présents dans les sols mais ils sont incorporés pour qu’une culture ait un meilleur rendement avec aussi des fonctions multiples comme l’amélioration de la qualité des sols et l’élimination de tout corps indésirable.

Pourtant, ces intrants ne sont pas sans risque et l’agriculture biologique vise plutôt à limiter ces intrants plutôt qu’à les utiliser.

‘Notre agriculture doit devenir bio et écolo. La démarche a été amorcée et implique la participation de tous les acteurs’, explique Mawuena Kossi Yodo, chef division des cultures de rente au ministère de l'Agriculture.

Le secteur agricole contribue pour plus de 40% du PIB. Il emploie 65% de la population adulte.