150.000 kits scolaires distribués aux filles du primaire

Le lancement de la deuxième édition de la campagne nationale de distribution de kits scolaires s'est déroulé mardi à Blitta Gare, présidée par la ministre secrétaire générale de la Présidence du Conseil, Sandra Ablamba Johnson, qui représentait Faure Gnassingbé.

Avec l'appui de la Banque mondiale et de l'UNFPA, cette campagne prévoit la distribution de plus de 150 000 kits scolaires dans 1 500 localités aux profit des élèves de sexe féminin.

Les meilleures élèves au CEPD, au BEPC et au BAC 1 recevront en plus des sacs équipés de panneaux solaires, fabriqués localement.

Le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, a salué une initiative en phase avec l'équité d'accès à l'éducation, tandis que la directrice de la Banque mondiale pour la sous-région, Marie-Chantal Uwanyiligira, a confirmé le maintien de l'accompagnement de son institution.

Sandra Ablamba Johnson a rappelé les réformes menées ces dernières années, gratuité de la scolarité, cantines scolaires, assurance maladie scolaire, qui ont permis de réduire les disparités entre filles et garçons : au primaire, le taux de scolarisation des filles atteint désormais 98,54 %, contre 97,07 % pour les garçons.

Mme Johnson est Gouverneur de la Banque mondiale pour le Togo.