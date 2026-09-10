Enseignement supérieur privé: 115 établissements accrédités

En prélude à la rentrée universitaire, le ministère de l'Enseignement supérieur a procédé à la mise à jour de la liste des établissements accrédités par l'État. Ils sont désormais 115 reconnus, contre 97 l'année précédente, une progression qui traduit, sur le papier, l'essor continu de l'offre de formation supérieure au Togo.

Cette actualisation vise officiellement à garantir aux étudiants des formations diversifiées, conformes aux exigences du marché de l'emploi et aux standards internationaux en matière d'enseignement supérieur.

Derrière ces chiffres se cache toutefois une réalité plus contrastée. Ces dernières années, de nombreuses écoles supérieures privées ont vu le jour, profitant d'une demande croissante de familles en quête d'alternatives aux universités publiques, souvent saturées.

Certaines de ces structures délivrent des diplômes solides, reconnus et véritablement porteurs sur le marché de l'emploi. D'autres, en revanche, se contentent trop souvent de vendre du vent : programmes flous, encadrement pédagogique insuffisant, diplômes à la valeur incertaine une fois le cursus achevé.

Le problème, c'est que la facture, elle, ne fait aucune distinction. Pour les familles, s'offrir un enseignement supérieur privé représente déjà un effort financier considérable. Lorsque cet investissement ne débouche ni sur des compétences réelles ni sur une insertion professionnelle, la déception est double : de l'argent perdu, et des années d'études qui ne débouchent sur rien de concret.

C'est précisément pour tenter de circonscrire ce phénomène que le ministère a entrepris cette mise à jour de la liste des établissements reconnus.

En théorie, seuls les établissements accrédités garantissent un minimum de sérieux pédagogique et administratif. Mais l'accréditation, aussi utile soit-elle, ne suffit pas à elle seule à garantir la qualité réelle de l'enseignement dispensé au quotidien, ni à protéger les familles des établissements qui privilégient le volume d'inscriptions à la rigueur académique.

Pour les parents et les futurs étudiants, le message reste donc le même, année après année : la présence sur la liste officielle est une condition nécessaire, mais elle ne dispense en rien de se renseigner sérieusement sur la réputation, le taux d'insertion professionnelle et la qualité réelle de la formation avant d'engager des frais de scolarité souvent conséquents.