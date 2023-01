Accélération du programme de cantines scolaires

Le gouvernement a lancé il y a plusieurs années déjà un ambitieux programme de cantines scolaires.

L’objectif est de proposer une une alimentation suffisante et équilibrée aux élèves des régions les plus vulnérables et d’assurer ainsi leur assiduité.

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, près de 18 millions de repas chauds ont été servis à 182.028 élèves.

Le programme couvre 1.121 écoles.

L’investissement est conséquent, 1,78 milliard de Fcfa assuré par L’Etat, des organisations internationales et le secteur privé.

300.000 enfants devraient être bénéficiaires en 2025.

Compte-tenu de la situation sécuritaire dans la région septentrionale, avec des familles déplacées dans la région des Savanes, le gouvernement a annoncé le déploiement du programme dans une trentaine d’écoles situées dans la préfecture de Kpendjal.

Les cantines scolaires ont donné d’excellents résultats. Les élèves sont plus studieux, plus concentrées et les parents adhèrent plus facilement au principe de scolarisation dès lors que leurs enfants profitent d’un alimentation gratuite et de bonne qualité.