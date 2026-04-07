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Bac blanc régional de l'Uemoa : le ministre coupe court aux rumeurs

Pas de perturbations en vue. Le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, a tenu à couper court aux spéculations.

Examens nationaux : aucun changement de calendrier © republicoftogo.com

Pas de perturbations en vue. Le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, a tenu à couper court aux spéculations.

À l'origine de l'inquiétude : la tenue inédite du baccalauréat blanc régional de l'UEMOA, organisé du 20 au 24 avril. Une première dans le pays, que certains ont interprétée - à tort - comme un facteur de risque pour le déroulement normal des épreuves nationales.

Le ministre a été catégorique. Cet examen ne mobilise qu'un échantillon de 6 % des candidats inscrits au BAC II (Terminale) dans le public, et ne touche en rien aux calendriers habituellement pilotés par les directions régionales de l'éducation. 

Son objet est strictement technique : tester, à l'échelle de l'Union, la cohérence des méthodes d'élaboration et d'évaluation des épreuves entre les États membres, une étape clé dans le processus d'harmonisation du baccalauréat au sein de l’Union.

Le BAC II se tiendra bien du 16 au 20 juin, comme prévu. Aucune date n'a été modifiée.

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