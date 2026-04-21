De nouvelles infrastructures scolaires et hydrauliques pour les Lacs 4

La commune des Lacs 4 dans la région Maritime vient de recevoir un don de l'association humanitaire LDS Charities : plusieurs bâtiments scolaires entièrement équipés et un forage d'adduction d'eau potable.

Présente depuis plusieurs années au Togo dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'assainissement, LDS Charities, bras humanitaire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, confirme que le développement local ne peut se faire sans la contribution active de la société civile aux côtés de l'État.