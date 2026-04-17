Posez vos questions

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Le Togo souffre depuis des décennies d'un paradoxe douloureux : des milliers de diplômés sans emploi, pendant que des secteurs entiers de l'économie peinent à recruter des profils qualifiés. 

Une campagne nationale dédiée à l'orientation © DR

Le Togo souffre depuis des décennies d'un paradoxe douloureux : des milliers de diplômés sans emploi, pendant que des secteurs entiers de l'économie peinent à recruter des profils qualifiés. 

Un déséquilibre structurel qui compromet l'avenir de toute une génération, et que les autorités universitaires ont décidé de ne plus laisser s'aggraver.

Chaque année, des milliers de bacheliers s'engouffrent dans des filières universitaires sans réellement mesurer les débouchés qui les attendent au bout du parcours. 

Résultat : des diplômés en inadéquation avec les besoins du marché du travail, condamnés à un sous-emploi chronique, tandis que des secteurs porteurs - numérique, agriculture, énergie, santé - manquent cruellement de compétences.

Face à ce constat, les universités publiques passent à l'action.

Une tournée nationale d’information vient d'être lancée dans toutes les régions, avec pour mission d'aller directement à la rencontre des futurs bacheliers, avant qu'ils ne fassent un choix qui pourrait handicaper toute leur carrière.

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