Bonifications à l'étude

Les enseignants du primaire et du secondaire réclament depuis des mois une ‘gratification exceptionnelle’ en lien avec la crise sanitaire.

Ils seront fixés d'ici fin janvier sir le montant qui leur sera versé.

Les ministres de la Fonction publique et des Enseignements primaire et secondaire, respectivement Gilbert Bawara et Komlan Dodzi Kokoroko, ont reçu le rapport d’évaluation réalisé par le comité de suivi. Un organe de concertation créé en 2018 entre les enseignants et le gouvernement.

Aucun détails n’ont été révélés sur son contenu.

Mais Gilbert Bawara a donné des indications.

‘Le gouvernement prend l'engagement que, après lecture de ce document, des dispositions seront prises avant fin janvier concernant la prime de gratification exceptionnelle sur la base de ce qui a été retenu dans le document, le montant sera alors connu’.

Les pouvoirs publics ont réitéré à cette occasion leur détermination à améliorer et moderniser l’éducation en étroite coopération avec le monde enseignant.