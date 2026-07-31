Calendrier scolaire 2026-2027 : ce qu'il faut retenir

Vous êtes enseignant, élève ou parent d'élève : voici le calendrier à retenir.

Le gouvernement vient de dévoiler celui de l'année scolaire 2026-2027.

Premier trimestre : du lundi 14 septembre au mercredi 23 décembre 2026 (14 semaines et trois jours), suivi de 11 jours de congés de Noël, jusqu'au 3 janvier 2027 au soir.

Deuxième trimestre : reprise le 4 janvier, avec six semaines de cours jusqu'au 12 février, puis une semaine de congés de détente jusqu'au 21 février. Les cours reprennent ensuite pour sept semaines, jusqu'au 9 avril, avant neuf jours de congés de Pâques (activités culturelles prévues la dernière semaine précédant les vacances).

Troisième trimestre : du 19 avril au 16 juillet 2027, soit 13 semaines de cours.

Les grandes vacances débuteront ensuite le 16 juillet pour huit semaines, jusqu'au 12 septembre 2027.

Les élèves retrouveront le chemin des classes le lundi 13 septembre 2027, pour l'année scolaire 2027-2028.