Cantines scolaires : le secteur privé peut s'engager

300.000 élèves du primaire devraient bénéficier des cantines scolaires gratuites d’ici 2025. Ils sont 100.000 actuellement.

Un repas chaud est servi chaque jour à partir de produits locaux provenant d’agriculteurs dont les exploitations sont situées à proximité des établissements scolaires.

Cette initiative permet de réduire la faim et la malnutrition infantile tout en encourageant les ménages les plus vulnérables à envoyer leurs enfants à l’école et de les y maintenir contribuant ainsi à l’amélioration du taux de scolarisation et au développement de l’économie locale. Elle permet aussi une meilleure assiduité des élèves.

Pour les pouvoirs publics, l’alimentation scolaire constitue un des filets sociaux majeurs de la politique de protection sociale dont l’intensification contribuera à accélérer l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD).

Cette politique menée en coopération avec la Banque mondiale devrait également associer les entreprises privées.

En échange d’incitations fiscales, elles sont encouragées à participer financièrement au programme.