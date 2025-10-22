Coopération universitaire en croissance avec la Turquie

Dans le cadre des célébrations marquant les 55 ans de l’Université de Lomé, la Turquie était mardi l’invité d’honneur de l’établissement public.

Prenant la parole lors de l’événement, l’ambassadrice Muteber Kılıç a dressé un bilan positif de la coopération universitaire entre la Turquie et le Togo. Un an après l’inauguration du Centre d’études et de recherches turques au sein de l’université, vingt étudiants togolais y ont déjà terminé leur formation avec succès. Un chiffre appelé à croître selon la diplomate.

Elle a également rappelé que les liens entre les établissements turcs et l’Université de Lomé se renforcent d’année en année. En plus des échanges académiques, plusieurs bourses d’études sont accordées aux étudiants togolais pour poursuivre leur cursus en Turquie.

La diplomate a insisté sur la volonté de son pays de continuer à approfondir cette coopération qu’elle considère comme un levier durable du développement.

La célébration a également été ponctuée par une exposition autour du "tezhip", un art classique turc d’enluminure utilisé pour sublimer la calligraphie.