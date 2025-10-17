Des lacunes identifiées, des réformes attendues

Le système éducatif a fait l’objet d’une évaluation nationale dont les premiers résultats viennent d’être publiés.

L’évaluation a porté sur quatre axes majeurs : l’encadrement des enseignants, l'intégration de la recherche en éducation, le renforcement des compétences didactiques en sciences et en littérature et l’évaluation des acquis pédagogiques des élèves.

Les conclusions soulignent des insuffisances importantes, notamment un décalage entre les curricula enseignés et les besoins du marché de l'emploi, ainsi que des difficultés dans l’appropriation de la méthode d’Approche Par Compétence (APC), pourtant au cœur des réformes pédagogiques actuelles.

Les professionnels du secteur ont appelé à des réformes ciblées, afin de corriger ces faiblesses et de permettre au système éducatif togolais de jouer pleinement son rôle dans la transformation du pays.

Avec l’appui des partenaires techniques et financiers, l’État poursuit son ambition de former des ressources humaines qualifiées, capables de contribuer activement à la vision d’un Togo émergent.

Cette évaluation va permettre de mieux identifier les leviers d’action pour améliorer la performance du système éducatif.