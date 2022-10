Démocratie, paix et développement

La Fondation allemande Hanns Seidel et l’université de Lomé ont noué une alliance pour lancer l’opération ‘Plus vite que les employeurs’.

Un projet de renforcement des capacités des étudiants diplômés afin de leur apporter des compétences transversales nécessaires à une insertion professionnelle.

A l’issue de la formation, des stages en entreprises ou au sein d’organisations seront proposés dans les secteurs où la Fondation est active : paix, démocratie, développement, décentralisation, éducation …

La Fondation porte le nom du président de la Bavière entre 1957 et 1960, Hanns Seidel.

Depuis plus que 50 ans, elle agit en faveur de l’éducation politique en Allemagne et à l’étranger, consacre ses efforts ‘au service de la démocratie, de la paix et du développement’ et appuie le développement dans 68 pays dans le monde.