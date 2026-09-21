Des centaines d'écoles changent de visage

Initié par les pouvoirs publics avec l'appui de partenaires internationaux, le Projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base (PAQEEB) poursuit son déploiement dans plusieurs localités.

Sa mise en œuvre a notamment permis de réhabiliter des bâtiments scolaires et d'en construire de nouveaux, comme dans la commune de Wawa 3, dans la région des Plateaux.

Le bâtiment comprend plusieurs salles de classe équipées de tables-bancs et de bureaux pour les enseignants, un bureau de direction, des blocs sanitaires, ainsi que des équipements d'entretien et des dispositifs de lavage des mains. Des réalisations qui répondent, selon les autorités éducatives de la région, aux besoins des populations locales et facilitent l'accès pour tous à une éducation de base de qualité.

Un projet financé à hauteur de 60,1 millions de dollars

Financé par le Partenariat mondial pour l'éducation (PME) et la Banque mondiale, le PAQEEB continue de changer significativement le visage du système éducatif en offrant des espaces d'apprentissage adéquats aux élèves qui permettent d’améliorer le système éducatif.

Lancé il y a 4 ans, le projet a permis de construire et de moderniser plusieurs centaines de bâtiments scolaires à travers le pays.

Il s’achèvera à la fin du mois d’octobre.