Lomé et Moscou veulent renforcer leur coopération universitaire

Créé à l'initiative de l'Assemblée des peuples d'Eurasie, avec le soutien du ministère russe des Affaires étrangères, le Centre de diplomatie publique (CDP) annonce de nouvelles perspectives de coopération avec le Togo, notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur.

Le CDP se présente officiellement comme un instrument de « diplomatie publique » ou « populaire », par opposition à la diplomatie strictement étatique, avec pour mission de développer les échanges culturels, éducatifs, économiques et interrégionaux entre la Russie et ses partenaires étrangers.

Mais derrière cette vocation affichée de rapprochement entre les peuples, ce type d'organisation s'inscrit dans une stratégie plus large de projection d'influence politique de Moscou à l'étranger, notamment en Afrique.

Rattaché à des structures adossées au ministère russe des Affaires étrangères et à l'Assemblée des peuples d'Eurasie, le CDP fait partie des vecteurs par lesquels Moscou cherche à consolider ses réseaux d'influence sur le continent, dans un contexte de rivalité géopolitique accrue avec les puissances occidentales depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Cette approche, qui passe par l'éducation, la culture et les échanges universitaires plutôt que par des canaux diplomatiques classiques, permet au Kremlin de construire, sur le temps long, des relais d'opinion favorables et un ancrage durable auprès des futures élites africaines.

Bourses, cours de langue et échanges universitaires

Selon Valentina Kolesnikova, représentante du CDP à Lomé, ce renforcement de la coopération pourra notamment porter sur l'octroi de bourses d'études aux étudiants togolais, ainsi que sur diverses initiatives destinées à favoriser une meilleure connaissance réciproque des deux pays et de leurs cultures.

Des semaines consacrées à la culture, à la langue et à l'éducation russe sont ainsi prévues prochainement à l'Université de Lomé, où des cours de langue russe devraient également être mis en place. Le CDP prévoit par ailleurs de développer la coopération interuniversitaire.

Ces pistes sont actuellement discutées entre Mme Kolesnikova et Gado Tchangbedji, ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La partie togolaise se dit disposée à explorer ces nouveaux horizons de coopération.

Cette annonce s'inscrit dans le prolongement de la 3ᵉ édition du Forum international de coopération Russie-Afrique, tenue fin août à Novossibirsk, en Sibérie occidentale.

Une délégation togolaise, conduite par le ministre de l'Éducation nationale Mama Omorou, y a pris part aux côtés d'une vingtaine de pays africains.

Ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie russe de renforcement de son influence sur le continent africain, à l'heure où Moscou multiplie les initiatives similaires face à la concurrence occidentale et chinoise.