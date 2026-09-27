Des débouchés en fin d'étude

Rapprocher les bancs de l'université des chaînes de production industrielle : c'est tout l'enjeu du de l’accord signé entre l'Université de Kara (UK) et la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA). Les partenaires souhaitent faire converger formation, recherche, innovation et industrie.

« Cet accord doit favoriser la valorisation des connaissances, le développement de projets innovants et, surtout, l'immersion des étudiants dans le monde professionnel », résume la présidente de l'UK, Prénam Houzou-Mouzou.

La PIA s'apprête à entamer sa deuxième phase d'expansion, avec l'ambition de faire passer son parc d'unités industrielles de 25 à 40, voire 50, et de créer plus de 10 000 emplois supplémentaires.

Le bilan des cinq premières années plaide déjà en sa faveur : 6 580 emplois directs créés, dont 95 % occupés par des Togolais et 80 % par des jeunes et des femmes.

Située à Adétikopé, à environ 20 km au nord de Lomé, dans la préfecture de Zio, la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) est issue d'un partenariat public-privé conclu en juillet 2020 entre l'État et la société Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP).

Officiellement lancée le 6 juin 2021, elle est aujourd'hui considérée comme l'un des projets les plus structurants de la Feuille de route gouvernementale.

La PIA se présente comme le premier parc textile d'Afrique de l'Ouest, mais son offre va bien au-delà. Le site dispose d'un espace d'entreposage de 60 000 m², d'un parc à conteneurs d'une capacité de 150 000 EVP, d'un parc de stationnement pour poids lourds de 484 places (avec extension prévue), ainsi que d'un guichet unique regroupant les principales autorités administratives nécessaires aux formalités d'implantation et d'exportation. Des centres de formation professionnelle textile, développés en partenariat avec la coopération allemande (GIZ), complètent le dispositif pour former une main-d'œuvre qualifiée directement sur place.

Si le textile reste le secteur pionnier de la plateforme, la PIA a progressivement diversifié ses activités.

Elle accueille aujourd'hui des unités de transformation de noix de cajou, d'ananas, de maïs, de mangues, de sésame, ainsi que des projets plus insolites comme le recyclage de déchets de coton en tapis et textiles pour la maison, ou encore la fabrication de vaisselle en mélamine et en plastique par des investisseurs chinois.

Cette diversification illustre la volonté du Togo de transformer localement davantage de matières premières agricoles avant exportation, plutôt que de les vendre brutes.