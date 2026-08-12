Rubriques

Tendances:
Éducation

Des milliers d'enseignants recrutés

Vers une éducation de qualité © republicoftogo.com

Selon le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, 4 000 enseignants sont recrutés en moyenne chaque année depuis cinq ans, auxquels s'ajoutent la construction de milliers de salles de classe et la distribution gratuite de manuels scolaires.

Plus de 350 encadreurs, inspecteurs et conseillers pédagogiques, ont été formés au cours des trois dernières années pour accompagner les enseignants. 

Par ailleurs, 133 professeurs d'écoles normales ont été formés ces deux dernières années pour accompagner à leur tour les nouvelles recrues.

« Faire de l'éducation le levier principal et le socle du développement, c’est notre ambition », a déclaré Mama Omorou.

Pour le ministre, cette politique éducative repose l’existence d'un capital humain qualifié, capable de répondre aux défis liés à la maîtrise technologique, au savoir-faire scientifique, à la cohésion sociale et au respect des valeurs citoyennes.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un peu de patience

Un peu de patience

Le ministère délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en garde samedi contre la circulation, sur les réseaux sociaux et diverses plateformes numériques, de publications, annonces et visuels attribués à l'Université de Datcha (UD), notamment des informations relatives aux formations, aux inscriptions et au fonctionnement de l'institution.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.