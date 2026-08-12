Des milliers d'enseignants recrutés

Selon le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, 4 000 enseignants sont recrutés en moyenne chaque année depuis cinq ans, auxquels s'ajoutent la construction de milliers de salles de classe et la distribution gratuite de manuels scolaires.

Plus de 350 encadreurs, inspecteurs et conseillers pédagogiques, ont été formés au cours des trois dernières années pour accompagner les enseignants.

Par ailleurs, 133 professeurs d'écoles normales ont été formés ces deux dernières années pour accompagner à leur tour les nouvelles recrues.

« Faire de l'éducation le levier principal et le socle du développement, c’est notre ambition », a déclaré Mama Omorou.

Pour le ministre, cette politique éducative repose l’existence d'un capital humain qualifié, capable de répondre aux défis liés à la maîtrise technologique, au savoir-faire scientifique, à la cohésion sociale et au respect des valeurs citoyennes.