Un troisième pôle universitaire public au Togo

La troisième université publique du Togo devrait ouvrir ses portes fin 2027.

L'Université de Datcha (UD) sera implantée dans la région des Plateaux.

Avec des filières innovantes en santé, agriculture, ingénierie et technologies, elle répondra aux besoins du marché de l’emploi et misera sur l’équité territoriale.

D’une superficie initiale de 18 600 m², la première phase comprendra cinq bâtiments clés : Faculté des sciences de la santé, Institut des métiers de l’agriculture, Institut polytechnique de l’innovation, présidence universitaire et restaurant moderne.

Fruit d’un partenariat public-privé entre l’État togolais et Envol Partenariats Togo, ce projet incarne la volonté d’un Togo tourné vers l’avenir, où éducation rime avec inclusion, innovation et excellence.

Essohanam Batchana est le président de ce nouvel établissement.