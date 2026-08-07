Rubriques

Tendances:
Éducation

Un troisième pôle universitaire public au Togo

La troisième université publique du Togo devrait ouvrir ses portes fin 2027.

Ouverture fin 2027 © republicoftogo.com

La troisième université publique du Togo devrait ouvrir ses portes fin 2027.

L'Université de Datcha (UD) sera implantée dans la région des Plateaux.

Avec des filières innovantes en santé, agriculture, ingénierie et technologies, elle répondra aux besoins du marché de l’emploi et misera sur l’équité territoriale.

D’une superficie initiale de 18 600 m², la première phase comprendra cinq bâtiments clés : Faculté des sciences de la santé, Institut des métiers de l’agriculture, Institut polytechnique de l’innovation, présidence universitaire et restaurant moderne.

Fruit d’un partenariat public-privé entre l’État togolais et Envol Partenariats Togo, ce projet incarne la volonté d’un Togo tourné vers l’avenir, où éducation rime avec inclusion, innovation et excellence.

Essohanam Batchana est le président de ce nouvel établissement.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Excellence éducative et innovation

Excellence éducative et innovation

Les États-Unis ont présenté mercredi leurs ambitions pour l'université de Kara, seconde université publique du pays, située à 420 km au nord de Lomé.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.