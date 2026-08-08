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Un peu de patience

Le ministère délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en garde samedi contre la circulation, sur les réseaux sociaux et diverses plateformes numériques, de publications, annonces et visuels attribués à l'Université de Datcha (UD), notamment des informations relatives aux formations, aux inscriptions et au fonctionnement de l'institution.

Ouverture prévue en 2027 © republicoftogo.com

Le ministère délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en garde samedi contre la circulation, sur les réseaux sociaux et diverses plateformes numériques, de publications, annonces et visuels attribués à l'Université de Datcha (UD), notamment des informations relatives aux formations, aux inscriptions et au fonctionnement de l'institution.

Le ministère tient à informer les futurs étudiants, les parents et les partenaires que ces publications ne constituent pas des communications officielles de l'Université de Datcha.

Toutes les informations relatives à l'organisation de la nouvelle université, à l'ouverture des formations, aux modalités d'inscription, au recrutement ou à toute autre activité institutionnelle feront l'objet de communications officielles.

Le gouvernement poursuit activement les travaux préparatoires à l'ouverture de cette université, troisième institution publique d'enseignement supérieur du pays.

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