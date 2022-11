Des opportunités de mobilité en Europe

La Délégation de l’Union européenne au Togo, en partenariat avec les Universités de Lomé et Kara, le CEPES (Conseil des Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur du Togo), les ambassades d’Allemagne et de France au Togo et l’Ambassade d’Espagne au Ghana, organise la quatrième Semaine des études en Europe du 17 au 18 novembre à l’Université de Lomé et du 21 au 23 novembre à l’Université de Kara.

L’objectif de cette manifestation est d’informer les étudiants et enseignants des universités togolaises sur les opportunités de mobilité et des opportunités de financement dans la recherche. Pendant toute la durée de l’évènement, des stands d’information seront présents sur les deux Campus afin de répondre aux questions des participants.

En ce qui concerne la mobilité, les étudiants et les enseignants seront informés des possibilités offertes par les programmes Erasmus+, l’Office allemand pour les échanges universitaires (DAAD) et Campus France.

Le partage d’expérience d’étudiants et d’enseignants togolais ayant déjà étudié en Europe sera au cœur de l’évènement, avec de multiples rencontres avec les réseaux alumni : Réseaux alumni Erasmus+ Togo, African Student and Alumni Forum et les anciens élevés d’Erasmus Mundus.

Les chercheurs-enseignants seront également informés des opportunités de financement Erasmus+ dans la recherche par le biais de sessions d'information dans les deux universités. À l'université de Kara, des ateliers seront également organisés sur l'identification de nouveaux projets Erasmus+, la conception de la proposition de budget de projet, etc.

La culture sera à l’honneur. Le 18 novembre à Lomé et le 22 novembre à Kara à 18h30 l’Institut Français proposera le spectacle d'humour « Étudier à tout prix ». En parallèle, des soirées cinéma seront organisées sur le 17 novembre à Lomé et le 21 novembre à Kara par le Goethe Institut Togo et l'Instituto Cervantes Dakar.