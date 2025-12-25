Des stages, mais pas assez d'accompagnement

Rubriques

Plus grande ONG étudiante au monde, présente dans 120 pays et active au sein de 4 000 universités, AIESEC interpelle les autorités togolaises sur les difficultés d’accès des jeunes aux stages professionnels à l’international.

John Egbéto © republicoftogo.com

Dans un plaidoyer adressé aux pouvoirs publics et au secteur privé, l’organisation constate que malgré l’existence de nombreuses opportunités de stages à l’étranger, de nombreux étudiants togolais ne parviennent pas à en bénéficier. En cause, un obstacle majeur : l’insuffisance de moyens financiers pour couvrir les frais de voyage et d’installation.

Face à cette réalité, l’AIESEC appelle à la réactivation et à l’opérationnalisation d’un fonds de soutien destiné aux étudiants sélectionnés pour des stages à l’étranger. Selon l’organisation, un tel mécanisme permettrait de lever un frein structurel à la mobilité internationale des jeunes talents togolais.

« Il est urgent de mettre en place des mécanismes durables de soutien à la formation et à la mobilité internationale », souligne John Egbéto, responsable au sein de l’AIESEC Togo. Pour lui, investir dans l’expérience internationale des étudiants constitue un levier stratégique pour renforcer la compétitivité de l’économie nationale et préparer les compétences de demain.

L’AIESEC offre depuis plusieurs décennies aux étudiants togolais des opportunités de stages et d’échanges dans de nombreux pays, notamment en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, en Russie ou encore en Afrique du Sud. Ces expériences permettent aux bénéficiaires de développer des compétences professionnelles, d’assumer des responsabilités et de mieux se préparer à leur insertion sur le marché du travail.

