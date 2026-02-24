L’éthique désormais au cœur de la formation

La lutte contre la corruption s’intensifie. D’ici quelques mois, l’École nationale d’administration (ENA), qui forme les élites, intégrera un module dédié à l’éthique, à l’intégrité et à la prévention de la corruption dans ses programmes.

Une initiative lancée en partenariat avec la Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA).

Au-delà de l’approche théorique, les enseignements viseront à développer une conscience éthique solide et un sens aigu de la responsabilité publique.

La corruption reste un problème. Il faudra du temps et de la détermination pour y venir à bout.