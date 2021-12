Emmenez l’école partout avec vous

La plateforme en ligne MyEdfound, lancée récemment, est une véritable école mobile.

Elle propose aux élèves du primaire et du secondaire des cours et l’assistance d’enseignants à distance.

Le site dispense des cours d’informatique, de grammaire (français et ewé) et de sciences de la vie, notamment. L’offre doit bientôt s’élargir aux mathématiques et aux langues étrangères.

Avantage du système, il fonctionne même hors-ligne.

Les matières dispensées sont conforme aux programmes nationaux.

Changer la façon d'éduquer les jeunes. Donner à chacun la possibilité sans exception d'avoir accès à l'éducation et à l’information. Telle est l’ambition des promoteurs de MyEdfound,

Déo Gratias Donou et Arnold Toulehoun.

Mais cette plateforme ne remplace pas l'enseignement classique, elle constitue une formation complémentaire.