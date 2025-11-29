Rubriques

Éducation

Formation : appui de la Turquie

En visite à Lomé, Fatih Delen, spécialiste de l’accréditation et de la formation professionnelle à la Fondation Maarif, a rencontré un certain nombre d’acteurs académiques, notamment à l’université de Lomé.

Fatih Delen et l'ambassadrice de Turquie au Togo, Muteber Kılıç © republicoftogo.com

Les deux parties entendent explorer de nouveaux axes de collaboration dans les formations professionnelles, un domaine devenu stratégique pour l’employabilité des jeunes.

Depuis plusieurs années, la Turquie et l’Université de Lomé ont tissé des liens renforcés par des initiatives concrètes.
Parmi les plus marquantes, l’ouverture d’un centre d’études et de recherches turques, il y a un an. Une vingtaine d’étudiants togolais y ont déjà terminé leur formation.

La Fondation Maarif de Türkiye est une institution publique turque chargée de développer l’éducation à l’international. Elle gère des écoles, des centres de formation, des internats et des programmes éducatifs dans plusieurs dizaines de pays.

Elle dispose d’une école à Lomé.

