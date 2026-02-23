Privé, mais de qualité

Le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur du Togo a annoncé lundi une série de mesures destinées à assainir et structurer le secteur.

Parmi les propositions, l’instauration de mécanismes d’auto-évaluation et de contrôle interne, l’élaboration d’un référentiel aligné sur les normes nationales et internationales, la mise en place d’un label qualité ainsi que la création d’un secrétariat permanent chargé d’appuyer la gouvernance des établissements membres.

Le secteur est confronté à plusieurs défis, notamment l’insuffisance de contrôle et d’harmonisation des standards, la concurrence déloyale, les difficultés de financement et les exigences en matière d’assurance qualité.

Pour y répondre, le Conseil appelle à un renforcement de la collaboration avec les autorités en charge de l’éducation, en vue d’une vérification rigoureuse des dossiers des étudiants et d’un accompagnement continu des établissements.

Le privé doit avoir des standards académiques élevés, comparables à ce qui est proposé par les universités publiques.