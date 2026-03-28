Former utile

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Face au fossé persistant entre formation universitaire et marché du travail, le Conseil national du patronat (CNP) a signé un accord de partenariat avec l'Université de Kara, visant à mieux adapter les compétences des diplômés aux exigences du secteur privé.

L'université ne doit pas être une fabrique à chômeurs © republicoftogo.com

Face au fossé persistant entre formation universitaire et marché du travail, le Conseil national du patronat (CNP) a signé un accord de partenariat avec l'Université de Kara, visant à mieux adapter les compétences des diplômés aux exigences du secteur privé.

Pour la présidente de l'université publique, Prénam Houzou-Mouzou, cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision des autorités de l'enseignement supérieur, qui prône une interaction renforcée entre le monde académique et le marché de l'emploi.

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