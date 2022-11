Garder les talents

Permettre aux étudiants de compléter leur cursus en Europe, bien sûr, mais contribuer à la fuite des cerveaux, certainement pas.

C’est le message qu’a voulu faire passer le ministre l'Enseignement supérieur et de recherche, Majesté Ihou Wateba, à l’occasion de l’ouverture de la Semaine des études en Europe.

De nombreux jeunes poursuivent leur formation en France, Allemagne, Espagne ou Belgique. Une fois diplômés, certains choisissent de rester après avoir trouvé un job dont la rémunération est supérieure à ce qu’ils pourraient espérer obtenir au Togo.

La Délégation de l’Union européenne au Togo, en partenariat avec les Universités de Lomé et Kara, le CEPES (Conseil des Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur du Togo), les ambassades d’Allemagne et de France au Togo et l’Ambassade d’Espagne au Ghana, organise la quatrième Semaine des études en Europe du 17 au 18 novembre à l’Université de Lomé et du 21 au 23 novembre à l’Université de Kara.

L’objectif de cette manifestation est d’informer les étudiants et enseignants des universités togolaises sur les opportunités de mobilité et des opportunités de financement dans la recherche.