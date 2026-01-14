Insertion professionnelle : le secteur privé et l’Université de Kara resserrent leur coopération

Face au décalage persistant entre la formation universitaire et les besoins du marché du travail, le secteur privé et le monde académique entendent resserrer leurs liens.

Le Conseil national du patronat du Togo (CNP-Togo), la Chambre de commerce et d’industrie et les responsables de l’Université de Kara (UK) se sont engagés à faire de cette coopération un levier central de l’employabilité des jeunes.

Une convention de partenariat devrait être signée prochainement afin de formaliser cette collaboration. En attendant, le président du CNP-Togo, Laurent Coami Tamégnon, a annoncé la reconduction, dès cette année, du programme de stages d’immersion. L’initiative vise à offrir à un plus grand nombre d’étudiants de l’université du nord du pays une première expérience concrète en entreprise.

Pour la présidente de l’UK, Houzou-Mouzou, le rapprochement avec le secteur privé n’est plus une option mais une nécessité. Elle estime qu’une collaboration étroite et structurée est indispensable pour mieux adapter les formations aux réalités économiques, faciliter l’insertion professionnelle des diplômés et encourager l’innovation.

À travers ce partenariat en gestation, université et entreprises affichent une ambition commune : faire converger compétences académiques et besoins du tissu productif, au service du développement économique du Togo.