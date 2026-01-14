Rubriques

Tendances:
Éducation

Insertion professionnelle : le secteur privé et l’Université de Kara resserrent leur coopération

Face au décalage persistant entre la formation universitaire et les besoins du marché du travail, le secteur privé et le monde académique entendent resserrer leurs liens.

Laurent Coami Tamégnon © republicoftogo.com

Face au décalage persistant entre la formation universitaire et les besoins du marché du travail, le secteur privé et le monde académique entendent resserrer leurs liens.

Le Conseil national du patronat du Togo (CNP-Togo), la Chambre de commerce et d’industrie et les responsables de l’Université de Kara (UK) se sont engagés à faire de cette coopération un levier central de l’employabilité des jeunes.

Une convention de partenariat devrait être signée prochainement afin de formaliser cette collaboration. En attendant, le président du CNP-Togo, Laurent Coami Tamégnon, a annoncé la reconduction, dès cette année, du programme de stages d’immersion. L’initiative vise à offrir à un plus grand nombre d’étudiants de l’université du nord du pays une première expérience concrète en entreprise.

Pour la présidente de l’UK, Houzou-Mouzou, le rapprochement avec le secteur privé n’est plus une option mais une nécessité. Elle estime qu’une collaboration étroite et structurée est indispensable pour mieux adapter les formations aux réalités économiques, faciliter l’insertion professionnelle des diplômés et encourager l’innovation.

À travers ce partenariat en gestation, université et entreprises affichent une ambition commune : faire converger compétences académiques et besoins du tissu productif, au service du développement économique du Togo.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Anticorruption : la HAPLUCIA cible les futures élites

Anticorruption : la HAPLUCIA cible les futures élites

La Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) lance la phase opérationnelle de son projet d'intégration de l'éducation à la lutte contre la corruption dans les programmes d'enseignement.

Des pratiques anti-pédagogiques

Des pratiques anti-pédagogiques

Une pratique déviante gangrène le système éducatif togolais. Dans les établissements secondaires, publics comme privés, un nombre croissant d'enseignants confient la correction des copies d'évaluation à des élèves de classes supérieures, se soustrayant ainsi à une mission pourtant fondamentale de leur métier.

Vers l'excellence académique

Vers l'excellence académique

Un vaste programme de réhabilitation et de construction est en cours depuis plusieurs mois sur le campus de la deuxième université publique du Togo.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.