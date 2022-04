L'accès universel à l’éducation demeure un défi important

La fonction de partage et d’échange de connaissances est un des éléments clés du Programme Partage de connaissances et d’innovations (KIX).

Les représentants des pays membres se réunissent pour échanger de l’information, des innovations et de meilleures pratiques liées aux politiques et aux programmes d’éducation, et pour déterminer les lacunes dans les connaissances et les priorités en matière de politiques.

Quatre Pôles régionaux font office de services de courtage de connaissances pour le KIX.

Le Pôle Afrique 21 du KIX rassemble des pays qui ont une histoire, une géographie et des caractéristiques environnementales communes en matière d’éducation et de langue, en plus de défis socioéconomiques similaires.

Le Pôle Afrique 21 facilite l’échange de connaissances entre pays, l’utilisation du savoir, l’apprentissage, la synthèse et la collaboration entre les acteurs nationaux de l’éducation dans les pays membres du Partenariat mondial pour l’éducation, qui sont principalement situés en Afrique occidentale et centrale, ainsi que dans l’océan Indien. Le Pôle remplit la fonction de forum régional au sein du KIX.

Le KIX est une initiative du Partenariat Mondial pour l'Education (GPE) mise en œuvre par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI).

Le Pôle 21 couvre 21 pays d'Afrique dont 18 pays francophones et 3 pays lusophones.

Avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et la Conférence des ministres des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à travers son organe l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF) assure la coordination des actions du Centre en qualité de chef de file.

Le Togo prend part du 25 au 28 avril à réunion régionale à Dakar des pays membres du Pôle 21.

'KIX contribue à promouvoir les innovations et les connaissances que les acteurs du système éducatif mettent en place ‘, indique Kokou Essohanam Biyao, représentant du ministre de l’Enseignement primaire et secondaire, présent dans la capitale sénégalaise.

Le développement de l’éducation est une priorité absolue du développement économique et social dans la majeure partie de la région, qui comprend plusieurs pays africains parmi les moins développés.

Cependant, l’accès universel à l’éducation et l’égalité des genres demeurent des défis importants au sein de leurs systèmes d’éducation.

A l’échelle mondiale, la région compte le tiers des enfants en âge de fréquenter l’école primaire qui ne sont pas scolarisés et un cinquième des enfants en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire qui ne sont pas scolarisés.