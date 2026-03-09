L'éducation de base, nouveau levier du développement

Le taux d'achèvement du cycle primaire a atteint 94,6% en 2024, contre 88,6% en 2022 et 88,8% en 2023, selon les données officielles du ministère de l'Éducation nationale, derniers chiffres publiés.

Une progression significative portée par une politique volontariste d'accès et de maintien scolaire.

Plusieurs mesures structurelles expliquent cette performance : suppression des frais de scolarité au primaire, construction de 1 526 nouvelles salles de classe entre 2023 et 2024, recrutement massif d'enseignants et déploiement de cantines scolaires pour lutter contre l'abandon lié à la malnutrition. Ces actions combinées ont sensiblement réduit les déperditions scolaires en milieu urbain comme rural.

Le défi se déplace désormais vers la qualité de l’éducation. La maîtrise des compétences de base demeure un chantier prioritaire, auquel les pouvoirs publics répondent par une actualisation des programmes d'enseignement adaptée aux évolutions socioéconomiques du pays.

Pour 2026, une enveloppe de 212 milliards de Fcfa est allouée au secteur éducatif, traduisant la une volonté affirmée de consolider les acquis et d'ériger l'éducation de base en levier stratégique du développement humain durable.