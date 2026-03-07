Rubriques

Tendances:
Éducation

Une nouvelle inspection d'enseignement secondaire créée dans le Grand Kpendjal

Face aux difficultés d'accès aux services administratifs éducatifs dans la région des Savanes, le ministre de l'Education nationale, Mama Omorou, annonce la création de l'Inspection d'Enseignement Secondaire Général (IESG) Grand Kpendjal.

Education nationale : l'administration se rapproche © republicoftogo.com

Face aux difficultés d'accès aux services administratifs éducatifs dans la région des Savanes, le ministre de l'Education nationale, Mama Omorou, annonce la création de l'Inspection d'Enseignement Secondaire Général (IESG) Grand Kpendjal.

Opérationnelle dès la rentrée scolaire 2026-2027, cette nouvelle structure couvrira les préfectures de Kpendjal et de Kpendjal Ouest, mettant fin aux longues distances que devaient parcourir enseignants et acteurs éducatifs pour accéder aux services administratifs.

Une mesure concrète qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rapprocher l'administration des citoyens et de gagner en efficacité dans le traitement des formalités du milieu éducatif au nord du pays.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Corruption : la lutte commence dès l'université

Corruption : la lutte commence dès l'université

La Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) lance une série de conférences à l'Université de Kara pour sensibiliser les étudiants aux valeurs d'intégrité, de transparence et d'honnêteté.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.