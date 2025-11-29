Rubriques

Tendances:
Éducation

L’éducation pour accélérer la transition durable

Le Référentiel national en éducation au développement durable (EDD) vient d’être adopté. Un projet porté par le ministère de l’Éducation, en partenariat avec l’UNESCO.

Une génération éco-responsable © republicoftogo.com

Le Référentiel national en éducation au développement durable (EDD) vient d’être adopté. Un projet porté par le ministère de l’Éducation, en partenariat avec l’UNESCO.

C’est un cadre d’orientation destiné à intégrer les enjeux du développement durable dans toutes les étapes du parcours éducatif. L’objectif est de former des citoyens capables d’adopter des modes de vie responsables, de protéger les ressources naturelles et de contribuer activement à la préservation de l’environnement.

Le document prévoit plusieurs mesures destinées à ancrer durablement l’EDD dans le système éducatif, parmi lesquelles: Former les enseignants aux notions clés du développement durable, diffuser dans les écoles les bonnes pratiques de protection de l’environnement, accompagner les initiatives scolaires et communautaires visant à promouvoir des comportements éco-responsables et sensibiliser les élèves, les familles et les communautés à une gestion durable des ressources.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le champion de la lutte contre la corruption

Le champion de la lutte contre la corruption

Le Togolais Fabrice Kodjo Ebeh, PhD, vient d’être distingué par l’Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA) d’Abidjan et le Centre de Valorisation Professionnelle et Managériale (CVPT) de Tunis.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.