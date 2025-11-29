L’éducation pour accélérer la transition durable

Le Référentiel national en éducation au développement durable (EDD) vient d’être adopté. Un projet porté par le ministère de l’Éducation, en partenariat avec l’UNESCO.

C’est un cadre d’orientation destiné à intégrer les enjeux du développement durable dans toutes les étapes du parcours éducatif. L’objectif est de former des citoyens capables d’adopter des modes de vie responsables, de protéger les ressources naturelles et de contribuer activement à la préservation de l’environnement.

Le document prévoit plusieurs mesures destinées à ancrer durablement l’EDD dans le système éducatif, parmi lesquelles: Former les enseignants aux notions clés du développement durable, diffuser dans les écoles les bonnes pratiques de protection de l’environnement, accompagner les initiatives scolaires et communautaires visant à promouvoir des comportements éco-responsables et sensibiliser les élèves, les familles et les communautés à une gestion durable des ressources.