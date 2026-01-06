Vers l'excellence académique

Un vaste programme de réhabilitation et de construction est en cours depuis plusieurs mois sur le campus de la deuxième université publique du Togo.

L'Université de Kara engage une transformation de ses infrastructures.

Avec 22.979 étudiants inscrits pour l'année académique 2024-2025, l'établissement vise désormais une capacité d'accueil de 30.000 places à l'horizon 2030, nécessitant une refonte complète de ses équipements.

Le programme de travaux, prévu sur trois années, comprend plusieurs volets : la réhabilitation et la construction de nouveaux amphithéâtres, l'édification de bâtiments pédagogiques, ainsi que la création d'une bibliothèque centrale. Les autorités universitaires prévoient également l'aménagement d'espaces verts, de zones de loisirs et d'installations sportives.

Le projet phare reste néanmoins la construction de cités universitaires capables d'héberger au moins 10.000 étudiants, répondant ainsi à une demande pressante en matière de logement estudiantin.

La présidente de l'Université de Kara, Prénam Houzou-Mouzou, a conduit mardi une délégation sur le chantier pour évaluer l'état d'avancement des travaux. À cette occasion, elle a réaffirmé la détermination de l'institution : "Nous restons engagés à poursuivre les travaux de modernisation du campus universitaire afin d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos étudiants, leaders de demain."

De nouvelles filières pour répondre aux besoins du marché

Au-delà des infrastructures, l'UK prépare également l'ouverture de nouvelles filières en phase avec les exigences du marché de l'emploi. Parmi les formations envisagées figurent la maintenance industrielle, la cybersécurité, le multimédia et l'informatique.

Cette diversification de l'offre pédagogique s'inscrit dans une stratégie globale visant à former des professionnels qualifiés dans des secteurs porteurs, tout en renforçant l'attractivité de l'établissement.

Cette modernisation s'intègre dans l'ambition des autorités d'élever le niveau de l'enseignement supérieur national. En améliorant durablement les conditions d'apprentissage, le gouvernement entend favoriser l'émergence d'une élite universitaire performante et compétitive, capable de relever les défis du développement du pays.