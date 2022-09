Un pôle universitaire d'innovation (PUI) sera construit à l’université de Lomé, la plus grande du pays.

La pose de la première pierre s’est déroulée mercredi en présence du président de l’UL, Dodzi Kokoroko, et d’Aliou Dia, représentant du PNUD au Togo.

Ouverture prévue début 2024.

L’investissement annoncé est de 1,5 million de dollars, en partie financée par l’agence onusienne.

'En lançant ce pôle, nous allons susciter l'émergence des startups et encourager les étudiants et les chercheurs à s'engager dans l’innovation’, a déclaré Aliou Dia.

Le site comprendra des espaces d'expérimentation, de prototypage et d'apprentissage accéléré, d'un spin off pour accueillir des porteurs de projets d'entreprises et d'un support technique et industriel pour favoriser la diffusion de la culture numérique et technologique.

Partout dans le monde, l’innovation est le fruit d’écosystèmes portés par les sites universitaires et reposant sur un ensemble dense de connexions entre talents qu’il s’agisse d’étudiants, de chercheurs, d’entrepreneurs ou d’investisseurs.

Ce PUI devra renforcer la sensibilisation et la formation des étudiants à l’entrepreneuriat et s’assurer que tous les projets innovants, qu’ils soient portés par les étudiants, les enseignants‑chercheurs ou chercheurs, soient accompagnés au meilleur niveau.