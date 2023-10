L'Université de Kara plus proche de l'Inde

Un Indian Corner a été inauguré mardi à l’Université de Kara (Nord).

Cet espace est destiné à servir de cadre et d'échanges culturels et universitaires entre le Togo et l’Inde et contribuera à l'enrichissement mutuel des étudiants et des enseignants’, a indiqué Sanjiv Tandon, l'ambassadeur indien au Togo,

Le président de l'Université de Kara, le Professeur

Kokou Tchariè, le président de l’Université, s’est félicité de cette initiative.