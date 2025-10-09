L’Université de Lomé à l’heure des grands chantiers

L’Université de Lomé (UL), la plus grande institution publique d’enseignement supérieur du Togo, a célébré mercredi son 55e anniversaire.

Cette journée a surtout été l’occasion pour le nouveau président de l’UL, Kossivi Hounaké, de présenter les grandes orientations qui guideront l’université dans les années à venir.

Au cœur des préoccupations, l’amélioration de la gouvernance, le renforcement des liens entre l’université et le monde socio-économique, ainsi que l’adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail.

Hounaké a souligné la nécessité d’inscrire davantage les parcours universitaires dans une logique d’employabilité, notamment à travers le développement de formations en alternance.

« L’Université de Lomé doit être de plus en plus utile par ses recherches, des recherches qui serviront le développement socio-économique du pays », a-t-il affirmé.

Parmi les grandes réformes envisagées, figure également la digitalisation de l’offre de formation, devenue incontournable dans un contexte de massification étudiante. Avec plus de 70 000 étudiants pour seulement 18 000 places assises, l’UL fait face à une pression croissante sur ses infrastructures. Une partie de la solution passe par une alternance entre enseignement présentiel et en ligne, ce qui suppose un accès facilité aux outils numériques et une connexion Internet fiable sur le campus.

Le président de l’université a également insisté sur l’importance d’une politique dédiée à la vie étudiante. Infrastructures vétustes, logements insuffisants, espaces de loisirs limités : autant de défis qui impactent le quotidien des étudiants et leur réussite académique. Un chantier global est en préparation pour améliorer durablement les conditions de vie sur le campus.

Depuis sa création, l’Université de Lomé (ex-université du Bénin) a formé des milliers de cadres et de professionnels qui ont marqué l’histoire et le développement du Togo.