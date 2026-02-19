L’Université de Lomé valorise le patrimoine paléontologique national

L’Université de Lomé a inauguré mercredi sa première salle de collection et d’exposition des fossiles et roches du bassin sédimentaire côtier du Togo.

Ce nouvel espace vise à conserver, valoriser et sauvegarder le patrimoine paléontologique national.

Le projet bénéficie du soutien de l’UNESCO et de partenaires privés.

Au-delà de la simple exposition, la salle veut se positionner en un pôle d’échanges scientifiques, ouvert aux chercheurs nationaux et internationaux. Elle servira aussi d’outil pédagogique pour les étudiants et de vitrine du patrimoine naturel togolais.