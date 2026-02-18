Rubriques

Enko Education muscle son réseau d’écoles internationales

Le groupe panafricain Enko Education, propriétaire du Lycée Cours Lumière de Lomé, vient d’obtenir un financement de 46 millions de dollars auprès de la banque sud-africaine Standard Bank.

Le groupe dispose d'un établissement au Togo © republicoftogo.com

L’opération comprend un apport en capital de 24 millions et un prêt de 22 millions. Elle vise à soutenir la stratégie d’expansion du groupe à travers l’acquisition de nouvelles institutions académiques sur le continent, tout en renforçant la qualité de l’enseignement dans ses établissements existants.

Présent dans dix pays avec 16 écoles, Enko Education poursuit son ambition de bâtir l’un des principaux réseaux d’écoles internationales en Afrique. 

Racheté en 2024, le Lycée Cours Lumière de Lomé s’inscrit dans cette dynamique, avec un modèle axé sur l’excellence académique et l’accès aux universités internationales.

