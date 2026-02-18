Rubriques

Éducation

L’audace scientifique des jeunes Togolaises

Le président de l’Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, a présidé mardi à Lomé la cérémonie de distinction des lauréates de l’édition 2025 du concours « Reine des sciences et technologies ».

Un concours pour façonner l’élite féminine de demain © DR

Portée par la fondation Asaal dirigée par Abirah Bonfoh, l’initiative promeut l’excellence scolaire des jeunes filles dans les domaines scientifiques et technologiques. Pour cette édition, 15 finalistes ont été sélectionnées sur plus de 300 candidatures à l’échelle nationale.

Au-delà de la récompense des performances académiques, le concours ambitionne de structurer une communauté scientifique féminine engagée, capable de promouvoir une pensée critique et de mobiliser la recherche au service du développement national.

Mme Bonfoh a souligné la capacité des jeunes filles togolaises à innover et à s’affirmer intellectuellement, appelant à faire de l’excellence un levier d’émancipation collective.

Pour Komi Sélom Klassou, cette initiative constitue un instrument de transformation sociale et un outil stratégique de révélation du potentiel scientifique des jeunes filles.

Enseignants formés en ligne

Une plateforme numérique baptisée « Formation continue des enseignants » (FOCEN) vient d’être lancée.

Former dans la sérénité

Renforcer la concertation dans le secteur de l’enseignement supérieur. C’est ce que souhaite Gado Tchangbeni, le ministre de tutelle, qui a reçu samedi les responsables syndicaux estudiantins des Universités de Lomé et de Kara.

L’Europe soutient l’agrobusiness

L’Union européenne et la France vont renforcer leur appui à l’Université de Kara - deuxième université publique du pays - pour développer les compétences des étudiants dans le domaine de l’agrobusiness.

