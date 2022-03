La paix des braves

Le gouvernement et les syndicats de l’enseignement primaire et secondaire ont signé jeudi un mémorandum d’entente dont la philosophie est de garantir la paix sociale pour les 5 prochaines années.

Les organisations ont paraphé le document en présence de Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique, et de Dodzi Kokoroko, en charge des Enseignements primaire et secondaire.

L’objectif recherché est de créer les fondements d’un climat d’apaisement dans le secteur éducatif.

Les pouvoirs publics engageront davantage de moyens financiers en faveur du secteur. Des moyens pour les infrastructures, le personnel et les équipements.

‘Tout est bien qui finit bien. Nous avons démontré, une fois de plus, que lorsque l’intérêt général et une cause commune, nous pouvons faire preuve de dépassement et d’abnégation, et avoir une attitude et un esprit de responsabilité’, a déclaré Gilbert Bawara.

Le gouvernement a acté sa volonté d’offrir un montant de 5 milliards de Fcfa comme ‘gratification exceptionnelle’ aux enseignants.