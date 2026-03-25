La Turquie, nouveau partenaire éducatif

Le Togo et la Turquie ont signé mercredi un accord dans le domaine de l’éducation.

Il couvre l'enseignement supérieur, technique, la formation professionnelle et l'éducation spécialisée. Il ouvre la voie à des échanges d'étudiants vers les universités turques, au transfert de technologies éducatives et à l'amélioration des curricula.

Le partenariat prévoit également le soutien aux activités de la Fondation Maarif, réseau scolaire public turc présent dans plus de 50 pays.

Ses établissements, qui proposent un enseignement de la maternelle au lycée, constituent un outil d'influence éducative et culturelle de la Turquie à l'international. Lomé accueille déjà une école Maarif, appréciée pour son niveau d'exigence académique.

Les documents ont été paraphés par le ministre de l’Education, Mama Omorou, et l'ambassadrice de Turquie, Muteber Kiliç.