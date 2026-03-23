Le défi de l'orientation

Les examens écrits du baccalauréat de terminale se tiendront du 16 au 20 juin dans 118 centres répartis sur l'ensemble du territoire. Une étape décisive pour des milliers de lycéens qui rêvent de franchir les portes de l'enseignement supérieur.

En 2025, le taux de réussite avait été de 72,63% toutes séries confondues, une progression spectaculaire par rapport aux 46,71% de l'année précédente. Un résultat encourageant qui témoigne des efforts déployés par les élèves, les enseignants et les autorités éducatives.

Le bac : un sésame, pas une garantie

Obtenir le baccalauréat reste le premier passeport vers les études supérieures. Mais au-delà de la réussite à l'examen, se pose une question cruciale que beaucoup d'étudiants togolais découvrent trop tard : quelle formation choisir ?

Car le problème n'est pas tant d'obtenir un diplôme que de choisir une formation qui débouche sur un emploi réel. Au Togo comme dans de nombreux pays africains, des milliers de diplômés se retrouvent chaque année sans perspective professionnelle, victimes d'un mauvais choix d'orientation, d'une inadéquation entre leur formation et les besoins du marché du travail, ou simplement d'un manque d'information au moment crucial.

Les filières les plus engorgées, droit, lettres, sciences humaines, continuent d'attirer un nombre disproportionné d'étudiants, tandis que des secteurs porteurs comme le numérique, l'agro-industrie, la logistique, les énergies renouvelables ou la santé peinent à recruter des profils qualifiés.

L'enjeu pour les futurs bacheliers est donc double : réussir l’examen, et surtout faire les bons choix après.