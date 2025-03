Le sac solaire qui éclaire l’avenir des élèves togolais

Dans un pays où l’accès à l’électricité reste un défi majeur en milieu rural, une innovation vient transformer la vie des écoliers vivant dans les zones non électrifiées.

Baptisé Zokpete, ce sac scolaire ingénieux, dont le nom signifie "Sac de lumière" en mina, représente une solution durable pour les enfants qui peinent à étudier après la tombée de la nuit.

Conçu par Akbar Afrikavi et financé grâce à une campagne de crowdfunding, Zokpete n’est pas un simple sac. Il intègre des mini-panneaux solaires qui captent l’énergie du soleil tout au long de la journée. Cette énergie est ensuite stockée et utilisée pour alimenter une source lumineuse intégrée, permettant ainsi aux élèves de travailler dans de bonnes conditions, même en l’absence d’électricité.

En plus de son aspect fonctionnel, le sac a été pensé pour être à la fois esthétique et résistant. Fabriqué en carton plastifié, simili cuir et pagne, il est imperméable et adapté aux réalités du terrain, tout en mettant en valeur le savoir-faire local à travers l’utilisation du pagne.

L’initiative ne s’arrête pas à la conception du produit. Un dispositif de distribution gratuite est mis en place pour offrir ces sacs aux élèves les plus démunis.